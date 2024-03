Si rinnova domani la tradizione della Processione del ’Santo Tronco’ a cura della Parrocchia di San Giorgio e della Confraternita del SS Crocefisso. La processione, come sempre, inizierà alle 20,45 da piazzale Della Rosa, per poi proseguire in via Rocca, piazza Martiri Partigiani, via San Giorgio, p.zza Libertà, via Radici in Monte, via Menotti, piazzale Teggia, via Mazzini, viale XX Settembre, via Del Pretorio, via Clelia, piazza Martiri Partigiani, via Racchetta e di nuovo in piazzale Della Rosa. Si tratta di uno dei momenti più sentiti a Sassuolo, dal punto di vista religioso ma non solo.