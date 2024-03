Pugni all’arrestato inerme, un video ‘accusa’ un carabiniere: "Perché tanta violenza gratuita?"

Modena, 14 marzo 2024 - Un pugno al volto, uno al costato. Altri tre sul fianco mentre tenta di caricarlo in auto. Lui dice qualcosa ma viene ‘investito’ da altri pugni e, infine, spinto a forza nel mezzo di servizio. Le immagini da ieri hanno fatto il giro del web: hanno ripreso un carabiniere modenese intento a picchiare un arrestato in largo Garibaldi sollevando sdegno e stupore.

Il video è stato girato da un passante ieri mattina. Nelle immagini si nota chiaramente un militare mentre prende a pugni sul volto uno straniero, nel tentativo di farlo salire in auto. Accanto al carabiniere c’è un collega che, nelle prime ‘fasi’ non interviene. L’uomo pare si opponga al trasporto sulla gazzella e, a quel punto, il militare riprende a picchiarlo con colpi sulla testa, sul costato, sul fianco fino a che entrambi i carabinieri non riescono a caricare il cittadino straniero nel mezzo di servizio.

Un frame del video in cui il carabiniere prende a pugni l'arrestato

E il video diventa in breve tempo virale. L’episodio è avvenuto ieri mattina in pieno centro storico, a due passi dal teatro Storchi. Subito è stata avvisata l’autorità giudiziaria ed ora la procura ha dato il via alle indagini dopo aver acquisito il materiale video.

Quel che si sa è che il cittadino straniero era stato fermato dai carabinieri ripresi in seguito e arrestato per resistenza e danneggiamento dell’auto di servizio. Una volta caricato sulla macchina l’arrestato è stato poi condotto in tribunale a Modena per essere giudicato per direttissima. È stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza (il 18 aprile).

Secondo i militari l’uomo nell’occasione si è rifiutato di fornire le generalità e di esibire alcun documento, costringendo gli operanti ad accompagnarlo in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e il conseguente arresto per resistenza a p.u. e danneggiamento. «Nel corso dell’intervento, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente l’autovettura di servizio», fanno presente i carabinieri.

L’avvocato Barbara Bettelli difende il ragazzo picchiato e riferisce che il suo assistito era alla fermata dell’autobus per andare a lavorare. Gli hanno chiesto i documenti, ma lui ha detto che non li aveva, ma che avrebbe chiamato un amico che li avrebbe portati a breve. A quel punto i militari gli hanno comunicato che dovevano condurlo in caserma, ma lui non capiva perché. In tribunale ha detto di essere stato picchiato. Nei prossimi giorni si farà luce sulla vicenda.

Intanto il comando dei carabinieri ha comunicato che “nelle more degli approfondimenti dell’intera vicenda, i due militari sono stati temporaneamente reimpiegati in altri incarichi”.

La nota del comando dei carabinieri

Il comando provinciale dei carabinieri ha diramato una nota ufficiale nella quale fornisce una versione dell’accaduto: “Stamane (ieri mattina ndr) i Carabinieri del Radiomobile di Modena sono intervenuti in largo Garibaldi, drove un uomo di nazionalità imprecisata sostava nei pressi dell’ingresso del teatro Storchi con circospezione. L’uomo nell’occasione si è rifiutato di fornire le generalità e di esibire alcun documento, costringendo gli operanti ad accompagnarlo in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e il conseguente arresto per resistenza a p.u. e danneggiamento.

Nel corso dell’intervento, l’uomo ha infatti colpito ripetutamente l’autovettura di servizio. A seguito del rito direttissimo, con convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa della successiva udienza.

Alcune fasi del controllo, sono state parzialmente videoriprese da un cittadino e postate su social network. Il materiale multimediale è stato acquisito dai Carabinieri di Modena e trasmesso alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Nelle more degli approfondimenti dell’intera vicenda, i due militari sono stati temporaneamente reimpiegati in altri incarichi”.