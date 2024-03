Carabiniere prende a pugni l’arrestato: polemiche dopo il video diventato virale

Modena, 13 marzo 2024 – Nel video si vede chiaramente un carabiniere che, nel tentativo di far salire l'arrestato in auto, un cittadino straniero, lo colpisce più volte sul volto. Non si sa ovviamente cosa sia accaduto prima ma i 'colpi' continuano anche all'interno della vettura di servizio.

Carabiniere aggredisce un arrestato davanti al teatro Storchi (un frame del video)

Fa discutere un video diffuso in queste ore da 'Welcome to Favelas' su diversi canali social e divenuto in poco tempo virale. Il filmato ritrae due militari modenesi mentre caricano sull'auto di servizio appunto uno straniero che sarebbe stato arrestato poco prima presumibilmente per resistenza. Mentre lo caricano in auto, pero, lo colpiscono più volte.

Il video è stato girato da un passante. L'episodio è avvenuto questa mattina in pieno centro storico, lungo Largo Garibaldi, a due passi dal teatro Storchi. Ora per chiarire quanto accaduto sono in corso indagini da parte della procura di Modena.