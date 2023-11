Paura sui viali, ragazza aggredita finisce all’ospedale: "Volevano molestarmi"

Modena, 8 novembre 2023 – E’ uscita di casa dopo cena, intorno alle 22 per raggiungere il Parco Pertini, noto purtroppo per episodi di criminalità che spesso si verificano ‘tra i cespugli’, in particolare lo spaccio. Una volta al parco, si è imbattuta in un gruppo di ragazzi che prima l’hanno aggredita verbalmente e poi, stando al suo racconto, molestata.

Ragazza aggredita (foto generica). A destra, controlli sui viali a Modena

Al tentativo di sfuggire agli aggressori la giovane – una 19enne – è stata violentemente percossa. Fortunatamente poco distante da lei si trovava un amico che, nel tentativo di strapparla alle ‘grinfie’ del branco, è stato a sua volta picchiato.

L’ennesimo episodio di violenza si è verificato lunedì sera. I contorni della vicenda ancora non sono chiari – è bene precisarlo – ma la 19enne è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Una volta medicata al pronto soccorso, la giovane è stata dimessa con una prognosi di una trentina di giorni a seguito delle ferite riportate nel corso dell’aggressione.

Erano circa le 22, 22.30 quando la 19enne è arrivata al parco, poi raggiunta dall’amico. Pare fosse seduta su una panchina quando è stata raggiunta dal gruppo di stranieri che, dopo averla inizialmente insultata, avrebbe iniziato a spintonarla. I quattro l’avrebbero quindi buttata a terra e molestata, palpeggiandola.

A quel punto la giovane avrebbe iniziato a gridare e sarebbe riuscita a svincolarsi grazie anche all’arrivo dell’amico, di poco più grande. Il gruppo, a quel punto avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e pure la bicicletta addosso alle vittime che – dopo essersi riuscite a divincolare – hanno chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti il branco si era già dato alla fuga mentre la 19enne e l’amico sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, appunto. Pare che il gruppo di balordi abbia anche tentato di strappare la borsetta alla vittima, prima di ‘metterle le mani’ addosso ma, fortunatamente, la situazione non è degenerata. La ragazza è stata poi sentita dalla polizia ed ora sono in corso indagini per cercare di individuare gli aggressori. Si tratterebbe comunque di un gruppo di giovani stranieri.

Sempre lunedì sera gli agenti della volante sono intervenuti anche in viale Gramsci, a seguito della richiesta di aiuto da parte di una ragazza che denunciava di essere stata importunata mentre rincasava. I poliziotti, giunti subito sul posto, hanno così fermato un tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio accompagnato in questura per essere identificato. Oggi il giovane è stato condotto dalla polizia presso il Cpr di Ponte Galeria per la successiva espulsione dal territorio nazionale.