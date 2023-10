Ragazzino di 15 anni rapinato sul bus da coetanei

Modena, 12 ottobre 2023 – E’ difficile crederlo ma, negli ultimi mesi, il terrore dei ragazzini modenesi sono diventati i coetanei minorenni. Se da una parte è alta l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di gruppi di minori non accompagnati di origine tunisina che da giorni seminano il panico in città, dall’altra sempre più ragazzini si ‘macchiano’ di reati gravi. Poco prima delle 14 di domenica scorsa, infatti, un 15enne è stato rapinato sull’autobus da un giovane ancora più piccolo di lui: parliamo di un 14enne italiano che è stato denunciato dalla polizia per rapina e lesioni personali in concorso.

L’episodio risale alla scorsa domenica ed è avvenuto su un autobus diretto in centro, su cui lo studente era da poco salito a bordo. In quel contesto – in base agli accertamenti svolti dagli agenti della volante – la vittima è stata avvicinata da due ragazzi anch’essi a bordo del mezzo. Uno di questi gli si è seduto accanto e, dopo avergli chiesto del denaro senza riuscire ad ottenerlo, lo ha colpito riuscendo a sottrargli il portafoglio dalle tasche.

Il complice, nel frattempo, ha premuto il pulsante per la fermata successiva e, non appena l’autobus si è fermato, i due sono scappati in direzioni opposte, uno verso via Gramsci, l’altro con il portafoglio verso il parco XXII Aprile. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi gli agenti della volante che hanno raccolto la testimonianza del 15enne, rassicurandolo.

Dopo di che i poliziotti, visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina e dell’autobus di linea, hanno individuato uno dei due ragazzi al parco e lo hanno denunciato. Sono ora in corso indagini per risalire al complice. Gli agenti, prestata assistenza alla vittima e contattati i genitori, hanno anche richiesto l’intervento degli operatori del 118 che hanno trasportato il minore al pronto soccorso per gli accertamenti di rito.

Non solo rapine, minacce, furti: spesso i minori finiscono al centro, anche, di violente risse. Infatti martedì pomeriggio la volante ha effettuato mirati controlli in zona Madonnina a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Una volta entrati in un locale di via Emilia Ovest, i poliziotti hanno controllato due minori stranieri di 15 e 16 anni segnalati per consumo di droga. Addosso al 16enne sono spuntati in effetti 8 grammi di hashsih e il minore è stato denunciato. Accompagnati in questura per accertamenti il 16enne, su cui pendeva una denuncia di allontanamento, è stato affidato ai genitori mentre al 15enne è stato notificato dalla divisione anticrimine il divieto di accesso agli esercizi pubblici (il cosiddetto Daspo Willy), in presenza del genitore a cui il minore è stato affidato. Infatti il 15enne aveva partecipato poco tempo fa ad una violenta rissa proprio nello stesso fast food in cui è stato individuato dai poliziotti.

In attuazione del Daspo, il ragazzino non potrà accedere dalle 15 alle 24 ad una lista di 15 esercizi pubblici individuati in zona, tra cui quello oggetto del controllo e nei locali di pubblico trattenimento nonché stazionare nelle immediate vicinanze.