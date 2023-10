Record di partecipanti al Pork Factor 2023, beneficenza per Oncologia Pediatrica e 'Zero Cento'

Sono stati presentati i dati del ‘Pork Factor’ 2023, celebre gara di grigliate organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘I Fiol d’la Schifosa’. Un’edizione che ha registrato numeri record: 5mila chili di carne cucinata, 600 volontari, oltre 7mila partecipanti in tre giorni e 22mila euro di incasso donato in beneficenza. "La nona edizione del ‘Pork Factor ci vede soddisfatti – ha detto Paolo Borghi, presidente de ‘I Fiol d’la Schifosa’ –. Del ricavato, 7mila euro serviranno per acquistare un apparecchio emogas analisi per l’Oncologia pediatrica del Policlinico, mentre il resto per comprare arredi per la l’asilo ‘Piccolo Principe’ di Faenza della cooperativa ‘Zero Cento’ colpito dall’alluvione". Giovanni Palazzi, medico di Oncologia pediatrica, ha sottolineato come "queste donazioni permettono di fare del bene e aggiungere un mattoncino nella qualità della cura dei bambini". Stefano Damiani presidente di ‘Zero Cento’ ha detto: "Anche il vostro territorio nel 2012 ha conosciuto la fragilità della natura. Per la ricostruzione siete un esempio".

a.g.