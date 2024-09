Ritorna l’evento dedicato ai videogiochi

Da oggi pomeriggio a Medolla torna l’iniziativa "Videogames Are Good". Articolato in quattro giornate fino a martedì 24 settembre, questo evento giunto alla sua seconda edizione è pensato per valorizzare il videogioco come tecnologia divertente e positiva, all’insegna dell’inclusività e della intergenerazionalità. "L’idea – dice Alberto Calciolari, sindaco di Medolla e assessore Ucman alle Politiche Sociali – è di affrontare l’argomento secondo un approccio consapevole che non sottovaluta i rischi, ma vuole concentrarsi soprattutto sulle possibilità date dal linguaggio dei videogiochi, da esplorare in una dimensione di comunità". Saranno quattro giornate aperte a tutti, ragazzi e famiglie, con tornei, gioco libero e divulgazione sul corretto uso del videogioco, in modo etico e consapevole, fornendo gli strumenti per riconoscere eventuali problemi ed insidie. Ospitato presso il Circolo Ricreativo Arcobaleno di Medolla (via Amendola) è ad ingresso libero: oggi dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; lunedì dalle 15 alle 19 e martedì dalle 15 alle 17. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto "Fuori dai giochi" di contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite Ausl Modena, ideato da Unione Comuni Modenesi Area Nord in collaborazione con Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Società Dolce e Federconsumatori, ed è pensata per bambini, ragazzi, famiglie e chiunque voglia approfondire la conoscenza e l’utilizzo consapevole dei videogiochi.

In particolare, lo scopo è quello informare e sensibilizzare genitori e ragazzi sugli strumenti per l’uso e l’acquisto corretto delle varie tipologie di videogiochi. Nel corso di questa manifestazione, organizzata dall’associazione Gamers Arena, verranno proposte le ultime novità in tema di videogiochi, allestite una quarantina di postazioni videoludiche con titoli etici adatti a partire dai 12 anni di età, tra giochi di movimento a interazione dinamica, aggregazione e collaborazione, tornei a competizione sportiva capaci di mettere in gioco una ottantina di appassionati all’insegna dell’aggregazione multiculturale, adatta ad ogni età, dai padri ai figli, dai nonni ai nipoti. Non mancheranno incontri di divulgazione a cura di Elena Del Fante, psicologa digitale, e Michael Bianchi, divulgatore, che tratteranno lo stereotipo del giocatore, le motivazioni che spingono al gioco, il valore delle regole, uso, abuso e dipendenza e parental control. Lunedì 23 settembre alle 18 in programma "I rischi e le potenzialità dei videogiochi", incontro con Pierangelo Bertoletti, psicologo Ausl, ed Elena Del Fante.

Alberto Greco