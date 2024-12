Rubano un furgone e si schiantano: "I responsabili si facciano avanti"

Altro grave episodio a Finale, che denota un clima di insicurezza crescente nel territorio della Bassa, dove da giorni tante abitazioni private, a Finale e non solo, sono state prese di mira da ladri. Sono stati diversi, infatti, i malcapitati cittadini che negli ultimi tempi si sono trovati a denunciare alle forze dell’ordine effrazioni di abitazioni e scomparsa di preziosi o beni. Ma questa volta, quanto denunciato via social da Diego Palazzi, titolare di Appalti Tinteggi srl – Tinteggiature industriali, società del posto costituita nel 2018 con circa 6 dipendenti, ha ben altro sapore.

"Potrebbe trattarsi di una bravata di parte di 3 ragazzini" fa sapere Palazzi, che ha sporto immediata denuncia ai carabinieri. "Avvertito all’1.50 del furto, stanotte (l’altra notte per chi legge, ndr) verso l’una – racconta Palazzi – è stato rubato un nostro furgone, un Renault Trafic nuovo, acquistato quattro mesi fa, parcheggiato davanti casa mia".

Per i vandali, che forse conoscevano le abitudini del proprietario è stato abbastanza semplice recuperare le chiavi del mezzo conservate ogni sera dentro la sua buchetta della posta per questioni logistiche aziendali.

"Inspiegabilmente – continua il suo racconto Palazzi mentre riavvolge il nastro – il furgone alle ore 1.04 è entrato nei pressi di un condominio che si trova in Via Monte Santa Giulia 3, tre strade oltre casa mia, proseguendo fino al parcheggio sito al suo interno e finendo contro un palo per stendere i panni, che ha bloccato il veicolo. Non riuscendo più a muovere il furgone i tre giovani si sono dati alla fuga abbandonandolo".

Ma la vincenda non è finita qui.

A seguito del suo appello via social, infatti, Palazzi ha subito ricevuto qualche video, "in uno dei quali – prosegue il suo racconto il residente – si intravedono questi tre ragazzini scappare e uno di loro stava ridendo mentre l’altro gli diceva ’cosa stai ridendo… non ti rendi conto?’".

Sono in corso ora le verifiche delle identità dopo di che Palazzi tramite i suoi legali procederà col deposito di una querela.

"La mia speranza è che i ragazzi – conclude poi il residente Palazzi – si facciano avanti prima per porre riparo al danno. Successivamente come ditta faremo una donazione al Comune per installare telecamere di sorveglianza nella via".

Alberto Greco