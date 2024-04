Sauro Frutti super ospite a Gialli di Sera

Sauro Frutti, una leggenda del calcio gialloblù, sarà uno degli ospiti della puntata di Gialli di Sera in onda alle 21,30 su Trc. Frutti ha segnato pagine importanti della storia canarina, e non a caso venerdì è stato premiato al Braglia per i suoi trascorsi nel Modena insieme a Bergamo Mayer e Ballotta. Nel corso della puntata spazio ovviamente alle considerazioni sull’esonero di Bianco e l’arrivo del nuovo mister Bisoli, chiamato a salvare il Modena nelle prossime cinque gare. Il pubblico potrà intervenire da casa inviando messaggi al numero 370 3195196.