Savigni fa il pieno di preferenze con 350 voti

I nomi non è ancora il caso di farli, dal momento che dei 15 esponenti più votati del centrosinistra qualcuno finirà in Giunta, e non necessariamente in consiglio comunale. Ma qualche conto vale la pena di farlo, intanto per dire sui banchi di maggioranza siederanno 10 esponenti del pd, 2 ciascuno per le civiche ‘City Lab’ e ‘Sassuolo guarda avanti’ ed uno del Movimento 5 Stelle, mentre su quelli dell’opposizione vanno, oltre a Francesco Macchioni, candidato civico fermatosi al 5,5% e all’ex sindaco Gian Francesco Menani, 4 esponenti di Fratelli d’Italia, 2 della Lega e uno di Forza Italia. E qui i nomi si possono fare, perché la ‘quaterna’ di Fratelli d’Italia dice Alessandro Lucenti (325 preferenze), Luca Caselli (281), Stefania Giavelli (149) e Anna Maria Anselmi (133), mentre sui banchi leghisti siederanno Giuseppe Vandelli e Cristian Misia (84 e 70) e per Forza Italia torna in consiglio Davide Capezzera, forte di 284 preferenze che gli permettono di fare il vuoto anche rispetto all’ex assessore Massimo Malagoli, secondo con 133 preferenze. Niente seggio in consiglio, salvo rinunce altrui, per l’ex assessore Sharon Ruggeri, per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi e per un altro ex assessore come Ugo Liberi di Forza Italia. A sinistra, detto che i più votati tra le civiche e i 5 Stelle sono Mara Pennacchia e Gabriele Bedini (City Lab, 257 e 181), Martina Desiante e Matteo Dragonetti (Sassuolo guarda avanti, 125 e 112) e la pentastellata Chiara Tonelli (114) va registrato come i primi 10 eletti del Pd siano Maria Savigni (350), Filippo Simeone (315), Serena Lenzotti (254), Rossano Dallari (243), Giuliana Ferrari (204), David Zilioli (151), Paola Maffei (148), Matteo Bettuzzi (101), Giuseppe Bove (83) e Pier Luigi Roli (66) e che la già citata Savigni è la candidata che ha preso più voti di tutti. "Un bel risultato, soprattutto dopo cinque anni di opposizione. Significa che, nonostante fossimo in minoranza, gli elettori hanno riconosciuto il nostro impegno. Sono molto contenta e ringrazio tutti", il suo commento.