Sbloccate le due seggiovie Aperte dopo anni d’attesa

PIEVE e MONTECRETO

Sono tornate in funzione in quest’inizio d’agosto le seggiovie Poggio Scorzatello a S.Annapelago e la seggiovia Stellaro a Montecreto. I due impianti avevano usufruito di contributi regionali, ma nella loro realizzazione avevano subito inizialmente i ritardi causati dalle sospensioni dei lavori per la pandemia poi varie altre problematiche relative ad appalti e, nel caso di Montecreto, burocrazia, e ciò ha innescato pesanti critiche. Ora la buona notizia. Dopo cinque anni, riapre oggi la seggiovia biposto Poggio Scorzatello a S.Annapelago che permette di arrivare in una zona di alto pregio ambientale e all’omonimo nuovo rifugiopunto di ristoro che era stato inaugurato ad inizio luglio. Unanimi consensi da residenti e turisti sui social, contentissimi di questa sospirata riapertura. Il nuovo gestore della ditta Snow Service (con sede a Fiumalbo) è pronto alla nuova avventura: "Finalmente. Siamo tutti pronti ed entusiasti per questa gestione – dicono i responsabili societari – dopo che abbiamo fatto ogni sforzo per poter aprire il prima possibile, come richiesto da escursionisti e appassionati di bike. Apriremo tutti i giorni dalle 9.30 alle 18. Speriamo continui una fattiva collaborazione di tutti gli interessati (enti, operatori commerciali, paesani) per un rilancio della stazione di S.Annapelago che ha grandi potenzialità turistiche e sportive, non solo invernali ma tutto l’anno". E accanto al rifugio, un mese fa è stato inaugurato il nuovo circuito di 20 chilometri per mountain-bike e E-bike del ‘Sentiero delle cascate’ di S.Annapelago che sta riscuotendo favorevoli presenze e consensi.

Grande soddisfazione anche a Montecreto, dove anche la scorsa settimana c’erano state polemiche su ritardi del collaudo, ora superati. "E’ finalmente arrivato il nullaosta per l’apertura – è stato annunciato dal Comune di Montecreto – quindi da questa settimana è aperta la stagione estiva della seggiovia Stellaro di Montecreto. Come precedentemente annunciato il bike pass sarà unico tra Sestola e Montecreto e permetterà di girare i vari sentieri utilizzando gli impianti aperti dei due comuni". La seggiovia sarà aperta con orario continuato 9-17.45 nei giorni festivi mentre nei giorni feriali è prevista una pausa dalle 13 alle 14. Aperto anche il rifugio in quota. Per le corse singole il costo andata e ritorno in seggiovia per gli adulti è di 9 euro, per i bambini 6 euro.

Solo andata o solo ritorno: adulti euro 6, bambini euro 3,5.

Ulteriori informazioni sul sito del Consorzio Cimone.

