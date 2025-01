Sci, piste prese d’assalto: "In arrivo da tutta la regione"

Le piste del Cimone ieri sono state letteralmente prese d’assalto dagli appassionati della neve, tanto che si sono dovute temporaneamente chiudere le strade di accesso da Sestola e da Riolunato per esaurimento dei posti dove parcheggiare vicino agli impianti.

Migliaia gli sciatori al Cimoncino di Fanano, Passo Lupo e Lago Ninfa (Sestola) e Polle (Riolunato). "Non solo tanti sciatori sulle piste – dice Luciano Magnani presidente del consorzio del Cimone – ma anche la pista da bob, i baby Park delle Polle, Cimoncino e Lago Ninfa erano affollatissimi, segno di grande gradimento del turismo familiare. Tanti arrivi da Toscana e da tutte le province emiliane, in parte penso per i costi rilevanti degli ski-pass nelle stazioni alpine rispetto ai nostri".

Gradito ospite per due giorni sul Cimone l’ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che ha confermato "quanto sia importante il comprensorio del Cimone per l’economia di tutto il territorio".

Per saltare le lunghe file alle casse, il Cimone offre diverse modalità di acquisto degli ski-pass per soddisfare ogni esigenza, direttamente online. In queste settimane, quindi, sembra che la montagna stia vivendo un ottimo momento, costellato dalla grande presenza che, per l’appunto, si vede sulle piste: dalle famiglie, fino alle coppie e i gruppi di amici che anche questo fine settimana hanno scelto di popolare l’Appennino e indossare gli sci, per trascorrere così una giornata all’insegna del divertimento.