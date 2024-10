Scippo violento nel parcheggio. Condannato a quattro anni

Nel tentativo di strapparle la borsetta, l’aveva trascinata a terra, causandole la frattura delle costole. Ieri, all’esito del processo con rito abbreviato è stato condannato a quattro anni, un mese e dieci giorni per i reati di rapina e lesioni. L’episodio era accaduto lo scorso 2 febbraio. A finire alla sbarra un marocchino residente a Sassuolo di 31 anni. L’uomo era stato arrestato poco dopo il colpo e da allora è rinchiuso in carcere. Vittima una 76enne, avvicinata dal balordo mentre stava tornando alla propria macchina, dopo essersi recata presso il mercato cittadino. L’anziana all’improvviso era stata aggredita dal 31enne che prima cercava di strapparle la borsetta poi, vista la resistenza opposta dalla vittima, continuava a tirare fino a farla cadere a terra, per poi trascinarla fino a che la pensionata non lasciava la presa. Lo straniero aveva quindi cercato di darsi alla fuga a sua volta, ma era inciampato e subito dopo per poi essere bloccato da alcuni cittadini fino all’arrivo degli agenti della polizia locale, che lo avevano arrestato. Il grave e violento episodio era avvenuto intorno alle 10.30 del mattino tra via della Pace e via Costa, a Sassuolo. La pensionata, soccorsa dai sanitari del 118, era stata medicata e dimessa dall’ospedale, a seguito dell’aggressione con una prognosi di un mese a causa delle serie lesioni riportate. A causa dell’aggressione a scopo di rapina, infatti, la donna aveva riportato la frattura scomposta di due costole. Ieri, nel corso del processo con rito abbreviato l’il 31enne è stato quindi condannato a quattro anni di carcere.