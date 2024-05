Scontro tra auto, grave anziano. Traffico bloccato sulla Vignolese

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara un uomo di 80 anni rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri mattina a Spilamberto, lungo via Vignolese, all’altezza di via Tagliamento. Due auto, un Fiat Punto e una Toyota Yaris Hybrid, intorno alle 8,25 si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. Ad avere la peggio l’anziano che, a causa dell’urto violento, è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare il divaricatore e le cesoie idrauliche per aprire la portiera. Il conducente è stato consegnato al personale del 118 arrivato sul posto. L’uomo nello scontro ha riportato traumi molto seri e si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara. La prognosi è riservata. Ferite lievi invece per gli occupanti dell’altra automobile. Gli agenti della polizia locale hanno gestito la viabilità interrotta in quel tratto proprio all’ora di punta.

Emanuela Zanasi