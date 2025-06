Sei bimbi generosi donano giochi all’ospedale: "Vogliamo far sorridere chi è meno fortunato di noi"

Il gesto di un gruppetto di sei bambini di Mirandola, amici e vicini di casa, di età compresa tra 5 e 9 anni, resterà scolpito per sempre come un atto vero, autentico, sincero di amicizia e solidarietà verso altri loro coetanei più sfortunati seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile (NPIA) del Distretto di Mirandola. Con l’approvazione dei loro genitori, questi intrepidi bambini hanno ideato una raccolta fondi organizzata attraverso la vendita di braccialetti colorati fatti a mano, che poi hanno venduto ai passanti e col ricavato hanno deciso di acquistare giochi e materiale ludico da donare al reparto, che li utilizzerà nei trattamenti ai piccoli pazienti. "Volevamo fare qualcosa per far sorridere altri bambini" hanno raccontato con semplicità e orgoglio per avere conseguito l’obiettivo che si erano prefissati.

Ieri mattina non senza emozione e commozione da parte dei presenti è avvenuta la consegna dei giochi al personale della Neuropsichiatria Infantile mirandolese, che ha accolto con grande partecipazione il gesto di questi piccoli donatori. Alla consegna erano presenti anche la sindaca di Mirandola Letizia Budri, la direttrice del Distretto di Mirandola Annamaria Ferraresi, la direttrice della NPIA di Mirandola Bettina Barbieri e la coordinatrice delle professioni sanitarie dello stesso servizio Laura Cabrini.

"Questi bambini ci insegnano che la solidarietà non ha età – hanno affermato Barbieri e Ferraresi –. Il loro gesto, nato spontaneamente e con grande entusiasmo, è un dono prezioso non solo per i nostri piccoli pazienti, ma per tutta la città". "Oggi questi bambini ci hanno ricordato il valore profondo della solidarietà – ha commentato la sindaca Budri –, che nasce dal cuore e non conosce età".

Alberto Greco