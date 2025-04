Da Rotaract e Seta uova di Pasqua per il Ramazzini

Oltre 40 uova di cioccolato, per il reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. A donarle, due realtà del territorio: il Rotaract Club di Carpi, ha scelto anche quest’anno le uova Aseop il cui ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione. E un gruppo di conducenti Seta che, per il terzo anno, hanno promosso una raccolta fondi interna e, con il supporto di diverse associazioni di volontariato, hanno realizzato diversi interventi di solidarietà per i reparti di Pediatria e le Case Residenza Anziani della provincia. L’Ausl di Modena ringrazia: "Un pensiero di grande cuore che allieterà la degenza ai piccoli pazienti pediatrici". Parole di gratitudine anche dal dottor Francesco Torcetta, direttore della Pediatria e Neonatologia di Area Nord (ospedali di Carpi e Mirandola): "Quest’anno abbiamo ricevuto due gesti di solidarietà e vicinanza. Dai giovani del Rotaract, come già l’anno scorso, e per la prima volta, dagli autisti di Seta. Sono donazioni di grande sensibilità che manifestano un’attenzione positiva, in primo luogo, e giustamente verso i piccoli pazienti che si trovano ricoverati in questi giorni di festa, ma anche verso gli operatori sanitari. Una tradizione che si consolida, per Natale e per Pasqua, testimoniando l’attenzione dei cittadini ai malati e all’intero ospedale".

m.s.c.