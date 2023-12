Sentieri musicali ispirati a Bach

Modena e Lione sono legate anche da un importante progetto europeo, l’Eumut, un acronimo per "European Music Trails", ovvero ‘sentieri’ musicali che abbracciano il continente nel nome di Johann Sebastian Bach. Il teatro Comunale Pavarotti Freni fa parte appunto di questo progetto, insieme al Concert de l’Hostel Dieu di Lione e al Notenspur di Lipsia, la città del grande compositore. Proprio l’altro giorno a Lione abbiamo assistito a una delle variazioni di "FugaCités", spettacolo che unisce – con innegabile originalità – musica barocca e danza hip hop. Sulla stessa linea sarà "Movimento", che verrà presentato a Modena in maggio: sulle musiche barocche eseguite dalla violoncellista Aude Walker-Viry, si dipaneranno le coreografie eseguite da Hubert Hazebroucq e Maria Picardi. In estate, poi, si riuniranno a Modena 18 musicisti da tutta Europa (con le voci di Modena Belcanto) per una Bach Academy: il concerto finale verrà presentato nella rassegna di luglio al Cortile del Melograno, poi sarà proposto al Festival Bach di Saint-Donat in Francia, e in novembre a Lipsia. s.m.