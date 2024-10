Studente picchiato fuori da scuola. Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedale

Stava entrando a scuola, al Corni professionale. Poco prima del suono della campanella, però, per motivi al momento sconosciuti è stato aggredito per strada. Un ragazzo, pare di origine straniera proprio di fronte all’ingresso dell’ istituto scolastico, lo ha spinto con violenza contro il muro per poi fuggire. Il grave episodio si è verificato ieri mattina, qualche minuto prima delle 8. I contorni della vicenda non sono ancora chiari: sono in corso indagini, da parte della polizia, per far luce sull’accaduto. Quel che è certo è che lo studente, un ragazzo di 16 anni di origine straniera dopo l’aggressione è entrato a scuola, seppur sotto choc. Da quanto appreso, però, il minore poco dopo si è sentito male e sul posto sono accorsi i sanitari del 118. Il ragazzino è stato visitato e trasportato all’ospedale di Baggiovara per accertamenti sanitari: pare abbia riportato un trauma alla testa e sia stato dimesso con pochi giorni di prognosi. Sicuramente la paura provata a seguito dell’aggressione potrebbe aver contribuito all’insorgenza del malore.

Resta da chiarire se il minore sia stato aggredito al solo scopo di attuare violenza da parte del responsabile: in base ai primi riscontri la vittima non conosceva l’autore, o se dietro vi sia ‘altro’. Infatti non è possibile escludere che tra i ragazzini vi fossero stati pregressi diverbi o che, magari, entrambi siano membri magari di gruppi rivali.

Gli accertamenti della polizia sono appunto in corso per far luce sull’accaduto.

Purtroppo non è la prima volta che l’istituto Corni finisce sotto i riflettori seppur – è bene dirlo – l’episodio non si è verificato tra le mura scolastiche ma all’esterno, nei pressi di un bar.

Negli scorsi anni si era dibattuto molto sulla situazione delicata all’interno del professionale e dei ‘malumori’ tra gli studenti del professionale e del tecnico. Numerose erano state anche le ‘aggressioni’ - a volte vere e proprie rapine ma anche pestaggi - ai danni degli studenti del tecnico ad opera di gruppi ‘rivali’. Di recente erano stati segnalati anche lanci di oggetti dal cortile alle aule, anche contro i professori intenti a fare lezione.

Ieri, dopo essere stato sottoposto alle visite il giovane ha sporto denuncia a seguito dell’accaduto. Al fine di effettuare i necessari accertamenti saranno sicuramente vagliati anche i filmati delle telecamere della zona, che potrebbero ‘restituire’ la dinamica dell’aggressione ed eventualmente l’identità dell’autore.