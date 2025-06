Stupro a Vignola, marcia contro la violenza: quando e a che ora

Vignola (Modena), 28 giugno 2025 – Dopo la terribile aggressione a sfondo sessuale di mercoledì sera ai danni di una donna di 32 anni, ora i cittadini di Vignola scendono in piazza.

Infatti, martedì sera proprio da via del Portello, dove la giovane è stata brutalmente aggredita da un uomo di origine straniera, partirà una marcia per le vittime di violenza: una camminata per le vie del centro cittadino con partenza, alle 21.

A promuoverla assieme ai cittadini è Barbara Badiali, Consigliere Lega Salvini Premier Comune di Vignola e Membro Direttivo Provinciale Lega Salvini Premier. Intanto continuano le indagini dei carabinieri, giunti subito sul posto mercoledì sera per individuare l'autore della violenza sessuale: si tratterebbe di un giovane nord africano.

Cos’è successo

La 32enne stava tornando a casa, dopo una serata con gli amici in un pub. Mercoledì sera, ore 22.30 circa. Era a piedi, il suo appartamento era a una manciata di metri. Ma proprio quando era quasi sull’uscio, è stata strattonata ‘da un’ombra’ (non ha fatto in tempo a vedere o capire chi fosse) e buttata con violenza a terra. L’uomo – un giovane nordafricano – l’ha schiacciata sul cemento con il proprio peso, le ha immobilizzato le braccia, causandole diversi traumi ed ecchimosi e ha abusato di lei.

Le sue grida, disperate, hanno attirato l’attenzione di qualche passante e l’aggressore è fuggito, lasciandola a terra ferita e sotto choc. Ora è caccia all’uomo. Una volta trovato, risponderà di violenza sessuale aggravata.

La vittima, invece, è stata sottoposta a tutte le indagini previste dal protocollo anti violenza.