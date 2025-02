Test del Dna sui reperti trovati a casa di Lanza

L’esame preliminare aveva già escluso eventuali tracce di sangue. Ora gli esami si concentreranno sull’individuazione di eventuale materiale genetico per capire se sia possibile estrapolarne un profilo. Sono iniziati ieri nella sede del Ris di Parma gli accertamenti tecnici irripetibili sui reperti raccolti dai militari nell’abitazione di Polinago e nell’auto di Domenico Lanza, il 67enne unico indagato per il sequestro di Daniela Ruggi, scomparsa da Vitriola di Montefiorino a settembre. "E’ stato verificato se tra i campioni ci fossero eventuali tracce ematiche o comunque segni di aggressione ed è stato escluso – commenta il legale dell’uomo, Fausto Gianelli. Ora passeranno alle analisi di laboratorio. Sono iniziati infatti gli accertamenti completi sul versante biologico genetico dopo gli esami preliminari che comunque hanno escluso tracce ematiche o relative ad episodi di violenza nell’abitazione del mio assistito e sulla sua auto, sottoposti a sequestro. E’ iniziata la seconda parte, un esame più approfondito per estrarre dai campioni prelevati nell’abitazione e nell’auto di Lanza ma anche nell’abitazione di Daniela Ruggi per estrapolare eventuali profili genetici così da poterli ricondurre ad eventuali persone. Non sappiamo che tempi avranno gli accertamenti - conclude. Stiamo cercando un alloggio per Lanza al fine di fare al più presto istanza di scarcerazione senza arresti domiciliari, in attesa del processo". L’uomo, lo ricordiamo, è in carcere per detenzione illegale di armi. Intanto sono arrivati gli esiti della perizia svolta sul cellulare di Sossio Varra, l’amico ed ex compagno della giovane scomparsa. "La perizia sul cellulare del mio assistito non è conclusa – spiega Gianelli. Da un primo esame svolto dal mio consulente informatico sulla perizia relativa al cellulare di Sossio Varra – spiega – non sarebbero emersi elementi importanti. Mi riferisco a chiamate, messaggi o scambi di foto con Daniela Ruggi. Pare però che quel cellulare fosse in possesso dell’amico della 31enne solo da ottobre dello scorso anno. Ho chiesto al mio consulente un approfondimento perchè quello della 31enne non risulta neppure tra i contatti registrati".

Valentina Reggiani