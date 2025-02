Si fingeva carabiniere e chiedeva informazioni sulla scomparsa di Daniela Ruggi: denunciato Il 42enne (insieme a una complice 35enne) si era spacciato per appartenente alle forze speciali e stava acquisendo notizie dai cittadini di Pavullo arrivando anche a minacciarli nel caso in cui non avessero collaborato. Alcuni insospettiti si sono rivolti ai veri militari