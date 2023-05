Torna la festa de l’Unità a Fossoli Spettacoli, dibattiti e solidarietà

Da venerdì fino a domenica 11 giugno torna la Festa de l’Unità di Fossoli, "con un variegato programma in cui si alterneranno spettacoli, presentazioni di libri, dibattiti e, naturalmente, cibo e convivialità, realizzato dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con quello di Novi di Modena e Campogalliano, e con i Giovani Democratici delle Terre d’Argine". A inaugurare la Festa sarà un’iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi in favore degli alluvionati: il ricavato della cena del 26 maggio sarà interamente devoluto a questo scopo. Nella giornata inaugurale si terrà anche la prima iniziativa politica, con l’incontro, alle 18, con Luigi Tosiani e Daniela Depietri, rispettivamente Segretari del Pd regionale e di Carpi. Alle 21 si discuterà di sanità, con un incontro sulla Casa della Comunità. "Abbiamo il dovere, anche attraverso le nostre feste, di chiedere al PD nazionale di dare priorità alle battaglie su salario minimo, occupazione femminile, precariato e sanità pubblica" dicono dal partito.