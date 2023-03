Trekking gastronomico tra i ciliegi in fiore

I ciliegi in fiore, a Vignola, offrono sempre più l’occasione per visitare le campagne all’insegna del gusto. Per la prima volta quest’anno, infatti, cinque aziende agricole vignolesi proporranno l’iniziativa "DeGusta Vignola", patrocinata dalla Pro Loco e dal Comune. In quattro o cinque tappe, a seconda di chi vuole scegliere un percorso più corto (6,5 chilometri) o più lungo (10 chilometri), si visiteranno altrettante aziende agricole, per passare un’intera mattinata all’aria aperta, tra i ciliegi in fiore e, soprattutto, all’insegna dei sapori, degustando diversi prodotti tipici del territorio. L’appuntamento è fissato per domenica 2 aprile, ma le iscrizioni si raccolgono entro il 28 marzo telefonando al 351 7008797 o scrivendo una mail a [email protected]mail.com. Il ritrovo per tutti gli iscritti è fissato alle 8,30 in piazza dei Contrari, dove saranno distribuiti i coupon (il percorso breve costa 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, quello lungo 25 euro per gli adulti e 12 euro per la fascia 6 – 12 anni). Quindi, alle 9, sempre in piazza dei Contrari, è prevista una "introduzione" a Vignola e alle sue ciliegie, con racconti e suggestioni da parte di Etcetera.

Alle 9,30 tutti gli iscritti si metteranno in cammino, con la prima tappa che sarà all’azienda agricola Moira Stefani, ideatrice dell’iniziativa. Qui, è prevista colazione con caffè, succo di ciliegia, biscotti floreali e crostata di ciliegie. Seconda tappa alla società agricola Parenti Saverio, con pinzimonio di primavera, bruschetta con ricotta, composta di ciliegie e aceto balsamico, cioccolatino Vignolino della cioccolateria Messori e vino rosé dell’azienda Poli. Terza fermata all’azienda Ripa di Sotto, per assaggiare rosette alla ciliegia, Pignoletto dell’azienda Poli e come extra menù liquori dell’azienda Santa Chiara. La quarta tappa è in programma alla società agricola Bigone, con sorbetto alla ciliegia e stuzzicheria. Infine, quinta tappa (verso le 13,30) all’azienda agricola Manzini Franco, che servirà in tavola una fantasia di crescentine farcite con affettati, lardo e composta di ciliegia, accompagnate da Lambrusco dell’azienda Poli. "De-gusta Vignola – spiega Moira Stefani – è un’iniziativa che ho pensato per offrire a tutti gli interessati la possibilità di ammirare lo spettacolo naturale della fioritura nel suo periodo migliore, coniugandola con l’opportunità di assaggiare tante specialità della nostra terra. Mi auguro che possa diventare un appuntamento fisso di questo periodo dell’anno".

Marco Pederzoli