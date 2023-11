Un convegno di esperti per favorire l’inclusione

Appuntamento d’eccezione venerdì e sabato prossimi a Vignola per gli operatori che si occupano di temi sociali su tutto il territorio nazionale, e in particolare della disabilità. Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli e Asp Terre di Castelli hanno infatti organizzato un convegno, dal titolo "Inclusione è innovazione", che si terrà in queste due giornate nella sala conferenze della parrocchia di Brodano, location scelta proprio per la sua facilità di accesso anche a persone con difficoltà motorie. Tra chi ha fortemente voluto una simile iniziativa c’è Anna Paragliola, vicesindaca e assessora al welfare di Vignola, che spiega: "Fin dall’inizio del mandato il tema della inclusione e dell’autonomia delle persone con abilità differenti è stato un punto importante del nostro lavoro. Questi due giorni, che si focalizzeranno su innovazione e inclusione, tratteranno ovviamente solo di una parte dei servizi che ci sono in tutta la regione rispetto a questo tema. Ci sono altri attori, infatti, che vorremmo coinvolgere in futuro, come la scuola, le società sportive, tutte le associazioni che si occupano di inclusione sociale. Questa iniziativa parte dalla necessità di riflettere insieme a quello che stiamo facendo, di fornire un momento di approfondimento ai professionisti che si occupano di disabilità". Tra i partner del convegno ci sono anche l’Università di Bologna, con Scienze dell’educazione e Psicologia, e il centro studi Eriksson di Trento. "Oggi – aggiunge poi il presidente di Asp, Marco Franchini – potremmo essere tentati dal pensare di avere già raggiunto livelli di eccellenza nell’assistenza a persone con disabilità; non dobbiamo tuttavia allentare la tensione. Cito solo tre questioni di grande attualità: sempre più ragazzi, oggi, sono colpiti dalla sindrome dell’autismo e su questo dunque occorre ragionare. Al contempo, si pone il tema dell’automomia abitativa, visto che aumenta anche l’aspettativa di vita. Un terzo grande tema, è quello dell’inserimento lavorativo per le persone disabili".

