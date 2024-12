Un questionario per eliminare le barriere

Quasi 200 questionari sono stati raccolti a Castelfranco con il fine di intercettare i pareri della cittadinanza rispetto ad esigenze particolari riferite all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla necessità di un territorio più inclusivo. A comunicarlo è stata ieri l’amministrazione comunale, che ha commentato: "Questo straordinario riscontro ha permesso di raccogliere informazioni dettagliate e preziose, per una progettazione del Peba – il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – più mirata e aderente alle reali esigenze della popolazione. Il risultato del percorso partecipativo si tradurrà, nei prossimi anni di governo, in linee di indirizzo precise per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con interventi mirati che riguarderanno spazi pubblici, infrastrutture e percorsi urbani".

m.ped.