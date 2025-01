"Uniti per accedere ai bandi europei"

Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine, ovvero i quattro Comuni di pianura dell’Unione del Distretto Ceramico rinnovano il loro impegno all’interno della rete ModenaPuntoEU, uno strumento già operante nell’ambito provinciale modenese per il supporto alla partecipazione ai bandi europei e alle opportunità di finanziamento internazionali.

L’obiettivo è affrontare in modo coordinato temi e sfide che superano i confini amministrativi dei singoli enti, come le questioni legate all’ambiente, alla pianificazione territoriale, alle infrastrutture e alla sostenibilità: in questa ottica i quattro Comuni stanno infatti gettando le basi per un ‘Ufficio Progetti Strategici Europa’, un ufficio ‘diffuso’ che verrà attivato in maniera flessibile in base alle necessità specifiche dei bandi e delle opportunità che emergeranno.

"Questa collaborazione – dichiarano i Sindaci dei quattro Comuni, Matteo Mesini, Elisa Parenti, Marco Biagini e Luigi Zironi – rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro territorio. Lavorare su scala distrettuale ci consentirà di cogliere con maggiore efficacia le opportunità offerte dai finanziamenti europei e di affrontare le sfide che condividiamo, come la sostenibilità ambientale e la pianificazione strategica, con una visione più ampia e integrata".

Questo approccio permetterà di lavorare sempre più in ottica di Distretto, aumentando l’efficacia e l’efficienza rispetto alla creazione di molteplici piccoli uffici locali. Al lavoro sul progetto, gli assessori Monica Lusetti e Marilisa Ruini per Fiorano, Giulia Martina Bosi per Formigine, Davide Nostrini per Maranello e David Zilioli per Sassuolo.

Il percorso che al momento riguarda i quattro comuni della pianura, ha tuttavia l’obiettivo di estendersi ulteriormente, coinvolgendo anche le altre amministrazioni comunali che fanno parte dell’Unione, nella direzione di una partecipazione la più ampia possibile ad un progetto strategico.