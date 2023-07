Via Dalla Chiesa, inaugurata l’opera di Eloise Gillow

E stata inaugurata lunedì una nuova opera di street art, realizzata dall’artista Eloise Gillow insieme all’assistente Zane Prater, sulla facciata di un edificio residenziale della cooperativa di abitanti Unicapi in via Dalla Chiesa 144, promossa da Legacoop Estense e dalle cooperative associate in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative. Al taglio del nastro sono intervenuti, insieme agli artisti, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora all’istruzione Grazia Baracchi, il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri, il presidente di Unicapi Loris Bertacchini, il preside della Scuola secondaria di I grado Mattarella Daniele Barca.

"L’iniziativa – ha spiegato il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri – fa parte del più ampio Wow – Wall of Wonder | Percorsi cooperativi di rigenerazione urbana, progetto pluriennale avviato nel 2021 al fine di realizzare un percorso di opere di street art a Modena e provincia, una all’anno in occasione del Coopsday. L’opera nasce da un percorso partecipato che, nelle ultime settimane, ha visto il coinvolgimento di soci della cooperativa Unicapi, di residenti del quartiere e di studenti e insegnanti della Scuola secondaria di I grado Mattarella, che ringrazio per aver aderito al progetto con entusiasmo, collaborazione e spirito di iniziativa".

"Il murale – ha sottolineato il presidente di Unicapi Loris Bertacchini – valorizza i temi delle comunità inclusive, resilienti e intergenerazionali, particolarmente importanti per una cooperativa di abitanti come la nostra, che si pone tra gli obiettivi quello di tutelare, valorizzare e trasmettere ai giovani il patrimonio intergenerazionale e valoriale costruito negli anni".

Eloise Gillow, pittrice e muralista britannica attualmente residente a Barcellona, ha realizzato l’opera affiancata da Zane Prater, artista statunitense residente a Berlino. Entrambi si sono formati come pittori figurativi classici studiando all’Accademia d’Arte di Barcellona. "Abbiamo voluto raffigurare un’immagine che rappresentasse il rapporto tra diverse generazioni – affermano gli artisti – partendo da alcune sessioni fotografiche svolte nel quartiere insieme ai residenti".