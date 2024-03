I video del carabiniere che picchia i fermati. “Via all’indagine disciplinare”

Modena, 19 marzo 2024 – «Nei confronti del militare, ritratto in entrambi i video, è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari, ora anche per la seconda vicenda (dopo averlo subito trasferito ad altro incarico), che si è appresa solo ora, ad un anno dall’evento".

I fermo immagini del video che ritrae il carabinieri mentre picchia il fermato

A precisarlo è il Comando generale dei carabinieri che ha confermato come il protagonista del secondo video, dove si vede un carabiniere dare uno schiaffo a un uomo fermato in viale Monte Kosica, sia lo stesso militare ripreso da un passante la settimana scorsa mentre prende a pugni un arrestato.

"Si evidenzia che anche in questo caso, come nel precedente, il video, appena avuta conoscenza, è stato trasmesso con tempestività all’autorità giudiziaria – spiegano ancora dal Comando generale di Roma –. Inoltre, sono state immediatamente disposte e sono già in corso verifiche interne per accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente".

L’Arma rimarca appunto come il militare sia stato subito trasferito ad altro incarico, così come il collega che, la mattina del 13 marzo scorso, si trovava al suo fianco davanti al teatro Storchi. (Nel video però il militare aiuta solo il collega a far entrare il giovane nell’auto di servizio).

Quel giorno la pattuglia era impegnata nei controlli della zona e si era fermata nei pressi del teatro per identificare alcuni stranieri presenti sul posto. Nell’occasione il 23enne era in attesa del bus che lo avrebbe portato al lavoro a San Damaso.