Modena, altro video di carabiniere che schiaffeggia un fermato

Modena, 18 marzo 2024 – Un nuovo video, sempre rilanciato da ‘Welcome to Favelas’, mostra un carabiniere che dà uno schiaffo a un uomo, prima che venga caricato sull'auto di servizio, presumibilmente per essere condotto in caserma.

Il nuovo video girato a Modena che coinvolge un carabiniere

Il militare sembrerebbe lo stesso che, nei giorni scorsi, è stato accusato da un 23enne arrestato: anche in questo caso l’episodio era stato documentato da un video. L'episodio è simile.

Anche in quel caso il fermato era stato colpito e caricato a forza sulla gazzella, il tutto ripreso da un telefonino. Dopo quell’episodio il carabiniere e il collega di pattuglia sono stati trasferiti ad altro incarico non operativo e l'Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sul video. Ora le verifiche si allargano a questo nuovo episodio: non si sa esattamente a quando risalga ma è sicuramente precedente.

I carabinieri: rigoroso esame sul militare

“Nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari”, assicura il Comando generale dei carabinieri dopo la pubblicazione di questo nuovo video. Della vicenda il comando generale ne è venuto a conoscenza “solo ora” e il video risale ad un anno fa. “Anche in questo caso - prosegue l'Arma - appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria”.

Inoltre, il comando ha disposto una serie di verifiche interne, "già in corso", per "accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente".