Violenza contro le donne. In sei mesi 201 vittime curate nei pronto soccorso

Nei primi sei mesi del 2024, in provincia di Modena, le donne vittime di violenza che si sono rivolte ai pronto soccorso sono state 201. Del totale sono 61 gli accessi nell’Aou, di cui 40 al Policlinico e 21 unità a Baggiovara. Nei pronto soccorso dell’Ausl gli accessi di donne vittime di violenza sono state invece 140. E ancora quelle che hanno chiamato il numero di emergenza 1522 sono 76, mentre nel 2023 i contatti di vittime sono stati complessivamente 129 e nel 2022 sono stati registrati 112 contatti. Sempre riguardo ai pronto soccorso, circa il 34% degli accessi riguarda donne con meno di 35 anni di età e quelle non italiane sono il 56% del totale. Nel 2023 hanno avuto accesso ai ponto soccorso Ausl 253 donne; mentre i dati di Baggiovara e Policlinico vedono 143 accessi di donne per violenza di genere nel 2023. Passando ai servizi comunali, quelli di Modena contano 383 accessi di donne per violenza di genere nei primi sei mesi del 2024 (erano 479 nell’annualità 2022, e 524 nel 2023), l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico conta 54 unità nel periodo gennaio-giugno 2024 (146 accessi nel 2022 e 130 accessi nel 2023), mentre gli sportelli Sociali dell’Unione dei Comuni modenesi dell’Area Nord rilevano 28 accessi nel primo semestre 2024 (70 accessi nel 2022 e 49 nel 2023). L’Unione Terre di Castelli evidenzia due accessi nel primo semestre 2024 di donne agli Sportelli sociali per violenza di genere (quattro accessi nel 2022 e nove accessi nell’anno 2023), mentre negli Sportelli sociali dell’Unione del Sorbara si sono registrati tre accessi nel primo semestre 2024 (15 accessi nel 2023). Passando all’Unione Terre di d’Argine sono 119 gli accessi di donne agli Sportelli sociali per violenza di genere nell’annualità 2022 e 80 accessi nel periodo gennaio-giugno 2023. A Carpi sono 97 gli accessi avvenuti durante il primo semestre del 2024 al Centro Vivere Donna (durante l’annualità 2023 erano stati registrati 130 gli accessi). Il centro sottolinea che “il numero di donne che si rivolge a noi è in continuo aumento, e questo vuol dire che la rete dà informazione alle donne dove possono chiedere aiuto e tuttavia si tratta di un fenomeno che è ancora lontano da vedere la parola fine”. L’associazione Casa delle Donne contro la violenza parla di un "aumento considerevole (+31,5%) delle donne che continuano il percorso dall’anno precedente. Questo dato può essere interpretato come dovuto all’aumento della durata dei percorsi di uscita dalla violenza a causa della loro maggiore complessità.