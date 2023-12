Zampone e cotechino, festa in piazza Roma

Oggi nella centralissima piazza Roma si celebra la Festa dello Zampone e del Cotechino Modena Igp con il format ormai consolidato del concorso nazionale di cucina. Il concorso, rivolto alle classi 4° e 5° degli istituti professionali statali per i servizi dell’enogastronomia e l’ospitalità e le classi 3° delle scuole e gli istituti alberghieri di formazione professionale, consiste nella preparazione di un piatto a scelta tra antipasto, primo, secondo o dessert, utilizzando e valorizzando lo zampone o il cotechino. Tutte le ricette sono state presentate allo chef Massimo Bottura che, dopo un’accurata disamina, ne ha selezionate soltanto 10, tra le più originali e interessanti. Gli Istituti scelti prenderanno parte alla finale di oggi in piazza Roma che, per l’occasione, si trasformerà in una cucina a cielo aperto, dove si decreterà la scuola vincitrice. Si tratta di un appuntamento di grande importanza per i giovani cuochi che avranno modo di esprimere la propria passione e la propria creatività davanti ad una giuria d’eccezione presieduta dallo chef Bottura e composta da esperti tra cui Paolo Ferrari, presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp.