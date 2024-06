Fiumalbo ha già il sindaco: Nizzi, senza rivali, fa il bis

Modena, 9 giugno 2024 – “Il primo ‘scoglio’ è stato superato, ora dobbiamo aspettare lo scrutinio delle schede. Ma già posso dire di essere molto soddisfatto”. Allenta un po’ la tensione Alessio Nizzi, sindaco uscente e rieletto di Fiumalbo a ripetere il mandato per i prossimi cinque anni. Con una peculiarità: la sua lista, ‘Uniti per Fiumalbo’ è stata la sola a presentarsi (come era successo per il comune di Montese alle amministrative del 2019). Nizzi non ha trovato rivali e ha corso da solo per la riconferma a sindaco. Il primo step è andato a suo favore: già a mezzogiorno di oggi (ieri per chi legge, ndr) il quorum (40% più uno degli elettori aventi diritto) era stato raggiunto, con un 45% di votanti, saliti a oltre il 70% verso le 19. Dunque, salvo eventuali sorprese in sede di scrutinio, con schede bianche o nulle, Fiumalbo può considerarsi il primo comune ad avere già il suo nuovo primo cittadino. “Avere raggiunto il quorum degli aventi diritto è stato già un bellissimo risultato – afferma Alessio Nizzi – soprattutto non scontato, visto che c’era una sola lista. Questa partecipazione democratica mi rende molto soddisfatto; Fiumalbo conferma il suo trend e siamo in provincia di Modena il comune con maggiore affluenza al voto”. Spostandosi poi sul programma, sottolinea come lui e gli altri undici candidati abbiano “lavorato tanto sulla sua stesura, e in questi mesi il mio appello ai cittadini è sempre stato lo stesso, ossia di votare la lista e dunque il sottoscritto perché condividono il nostro programma e non solo per paura di un commissariamento”. Per avere la conferma ufficiale della nomina, Nizzi dovrà ottenere il 50% più uno dei voti sul totale delle schede inserite nelle urne. “Non sono mancati attacchi ‘contro’ – afferma – da parte di chi suggeriva ai cittadini di Fiumalbo di non andare a votare o di lasciare in bianco la scheda o di renderla nulla. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Evidentemente gli oppositori non hanno trovato la quadra per dare vita ad un progetto politico alternativo al nostro. Questo, oggettivamente ci dispiace, perché sarebbe stato più soddisfacente avere un dibattito con un avversario o avversaria”.

La lista ‘Uniti per Fiumalbo’ è la stessa che ha sostenuto Nizzi cinque anni fa: sugli undici candidati, cinque hanno alle spalle la precedente esperienza politica. “Siamo una lista civica assolutamente trasversale – spiega Nizzi, che si definisce un ‘moderato più vicino al centro destra’ e che con questa vittoria ricoprirà il terzo mandato”.