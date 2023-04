Barbieri chiude la Parigi-Roubaix senza acuti

Rachele Barbieri (in foto) ha concluso la sua prima esperienza alla Parigi Roubaix lontano dalla vincitrice, ovvero la canadese Allison.

È stata l’edizione delle sorprese la classicissima monumento con una fuga sin dai primi tratti di pavè di 18 atlete tra le quali la compagna di colori della campionessa modenese, Katia Ragusa, poi salita sul secondo gradino del podio. Una serie di cadute tra le quali la vincitrice della scorsa edizione, la Lomborghini, ha poi frazionato il gruppo all’inseguimento quando il drappello di testa aveva accumulato oltre 5 minuti di vantaggio, pertanto Rachele ha cercato di portare a termine la corsa per fare esperienza. Terminata la campagna del nord Europa Rachele trascorrerà un paio di giorni a casa e poi sarà impegnata sul velodromo di Montichiari per preparare la trasferta alla Nations Cup a Milto in Canada in programma dal 20 al 23 aprile.

Il finalese Giovanni Aleotti ha concluso al 13° posto della classifica Giovani il Giro dei Paesi Baschi, dove ha collaborato per i successi del Team Bora Hansgroe completando la preparazione per il Giro d’Italia che scatterà dall’Abruzzo il 6 maggio. Oggi rientrerà da un periodo trascorso in altura sul Teide (Canarie) il professionista pavullese Luca Covili che la prossima settimana sarà il leader del Team Bardiani CSF per il Tour of the Alps dove potrà verificare i miglioramenti dello stage in altura .Intenso il programma del ciclismo modenese per il giorno di Pasquetta con il neoprofessionista Luca Paletti impegnato a Treviso nell’84° Giro del Belvedere. Il Team Paletti sarà al via con gli juniores a San bellino (Rovigo) per proseguire con Armin Caselli e compagni dopo la bella prova di domenica scorsa.La gara veneta scatterà alle 15 (97,200 chilometri).

Trasferta in Toscana per gli esordienti della Ciclistica Maranello dopo la bella vittoria della domenica delle Palme del campione regionale Marcello Pelloni. La corsa sulle strette strade di Calenzano (Firenze ) scatterà alle 9,50 con quelli del 1° anno seguiti dagli esordienti del 2° anno. Un appuntamento da non perdere quello dei i giovani ciclisti impegnati in Toscana.

Andrea Giusti