Calcio Dilettanti2. Fiorano, un tris di arrivi La Cdr, Shanableh resta

Fiorano protagonista del mercato con tre novità. Dal Baiso arriva Matteo Bianchini, centrocampista offensivo classe ’98 con alle spalle diverse stagioni in Eccellenza con Castelfranco, Folgore Rubiera e Bibbiano e poi ancora Brescello e Arcetana in Promozione. Sempre in questi, giorni il ds Omar Ferrari, ha portato a Fiorano anche il giovane centrocampista Luca Canalini del 2003 proveniente dal Castelvetro, ma cresciuto nelle giovanili di Fiorano e Carpi. Nei giorni scorsi altro giovane portato alla corte di Nobile è stato il difensore 2003 Gabriele Balestri per fine prestito dal Real Formigine, anche lui cresciuto nelle giovanili biancorosse e del Modena. La Cdr Mutina invece ha rinnovato col Modena il prestito del difensore Fares Shanableh (2005).