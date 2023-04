Carpi, due varianti con il Crema: Olivieri in mediana e difesa a tre

CARPI

Il Carpi anti Crema potrebbe cambiare pelle dal punto di vista tattico. Ci sta pensando mister Matteo Contini che anche ieri ha proseguito negli esperimenti all’antistadio. La certezza riguarda le due assenze nel cuore della mediana di Ranelli e Bouhali: per il primo (problema agli adduttori) ci sarà uno stop di altre 710 giorni e quindi la speranza per il tecnico è di riaverlo in vista della gara col Riccione di fine mese o al massimo per l’ultima col Corticella, mentre Bouhali che è ai box da un mese lavora a parte e potrebbe mettere il mirino sul match di domenica prossima a Ravenna. Due sono le soluzioni che ha in mente Contini, la prima è quella della conferma del 4-2-3-1, la seconda prevede invece il passaggio al 3-5-2 già visto a Sorbolo col Lentigione. Nel primo caso la squadra sarebbe quella che ha concluso la gara di Scandicci dopo il ko di Ranelli, con Olivieri abbassato al fianco di Yabre e il terzetto composto da Beretta, Laurenti (o Cicarevic) e Sall alle spalle di Arrondini. Nella seconda ipotesi invece sarebbe Laurenti l’escluso per inserire Varoli nel terzetto difensivo, alzare Casucci e Dominici sugli esterni e utilizzare Olivieri e Beretta come mezz’alti a supporto di Yabre, mentre davanti Sall affiancherebbe Arrondini.

Juniores. Dopo il successo 2-1 a Seravezza la squadra di Gilioli riceve oggi alle 16 al ’Sigonio’ il Forlì terzo della classe per l’ultima gara interna della stagione. d.s.