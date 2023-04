Carpi, missione impossibile contro i tricolori del Conversano

Tutta in campo alle 19 oggi la penultima giornata in Serie A Gold con Carpi chiamato alla sfida impossibile alla Vallauri con i campioni d’Italia di Conversano, scivolati al 5° posto per la penalizzazione di 7 punti e obbligati a vincere per sperare nei playoff. I bianconeri (out sempre Jurina, Gollini e Nocelli) sono già certi dei playout e devono sia guardarsi dal Romagna ultimo (oggi a Siracusa con Albatro) sia provare a raggiungere Rubiera terz’ultima (a Pressano).

Classifica. Brixen 42, Merano 38, Fasano 37, Sassari 35, Conversano (-7) 32, Pressano 27, Bozen 25, Cassano 23, Albatro* 17, Fondi 16, Rubiera* 11, Carpi e Campus Italia 9, Romagna 6.

Serie A2. Anche qui si gioca la penultima giornata e alle 17 la Pantarei Italia Modena già salva riceve a Nonantola il fanalino Pescara.

Serie B. Tutte oggi in campo le modenesi nell’8^ di ritorno. Riflettori su Nonantola, dove alle 20,30 si gioca il derby fra il Rapid e un Carpi uscito dopo 3 mesi dalla zona playoff, gara preceduta alle 18,30 dal big match della Fassi di Carpi fra Carpine e San Lazzaro che si dividono il 3° posto.

Classifica. Marconi + 33, Rubiera 32, Carpine e San Lazzaro 28, Casalgrande, Faenza e Carpi 27, Romagna 24, Estense + (-5) 17, Rapid 13, Felino 6, Ferrara 5, Sportinsieme 4, Valsamoggia (-3) 3.

d. s.