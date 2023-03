Catellani si allontana: ad un passo dall’Inter

Che la concorrenza fosse folta e agguerrita, al Modena, era noto già dalle prime settimane del nuovo anno. Il lavoro svolto da Andrea Catellani nei panni di responsabile del settore giovanile della Spal ha catturato non solo le attenzioni dei canarini, ma anche quelle di altri club, in particolare di serie A. C’era il Bologna e c’è, soprattutto, l’Inter. Il club nerazzurro saluterà Roberto Samaden, uno dei dirigenti ritenuto tra i top in questo ruolo, il quale sceglierà probabilmente la strada che lo porterà a lavorare per la Federazione.

A Milano si parla proprio di Catellani come sostituto di Samaden, il Modena resta tuttavia alla finestra monitorando la situazione perchè l’ex calciatore canarino era ed è uno degli uomini individuati dalla famiglia Rivetti per la stagione che verrà. Non è il solo, però. La sensazione è che nell’intero panorama italiano molto cambierà (lo stesso Palmieri del Sassuolo è sulla lista di diversi club), il Modena sta sondando il terreno per un profilo giovane ed in rampa di lancio, lo dimostra il fatto che Vaira sia spesso in contatto con i vertici di Coverciano. I canarini potrebbero annunciare colui che sarà il sostituto di Mauro Melotti entro il termine della stagione.

a.t.