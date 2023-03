"Dobbiamo essere più concreti"

Gara 1 in archivio significa che Modena ha mantenuto il fattore campo e che domani, in quel del PalaBanca, potrà giocare col braccio ancora più sciolto, al cospetto di una Gas Sales Piacenza che al contrario non potrà fallire l’aggancio per non concedere due match point in casa, tre consecutivi, a una Valsa Group che però, al contrario dei rivali, dovrà pensare anche a come gestire le energie per la finalissima di Cev Cup contro i belgi del Roeselare. L’incontro di domenica ha messo perfettamente in luce i due approcci differenti: Piacenza si affida alle fiammate dei singoli, quelle di Brizard e Leal soprattutto, almeno in gara 1, Modena gioca più di sistema, appoggiandosi su una difesa granitica, su un’ottima efficacia in battuta e sull’attaccante che di volta in volta garantisce maggior qualità. Difficile che nelle prossime partite cambi questo spartito.

QUI PIACENZA. Questo il commento post partita di Massimo Botti, tecnico della Gas Sales, certamente deluso del risultato: "Ci è stato ancora una volta fatale il tie break – il riferimento è al golden set perso mercoledì scorso in Coppa Cev col Knakc Roeselare – eravamo avanti ma ci siamo incastrati in alcune situazioni sia in ricezione che in attacco. Sapevamo che qui a Modena non era facile, abbiamo giocato alla pari e la serie è ancora molto lunga, questa era solo la prima partita. Dobbiamo però essere bravi a specchiarci un po’ meno ed essere più concreti, nel terzo set, che abbiamo perso, almeno dieci occasioni le abbiamo avute per chiudere a nostro favore l’azione e non ci siamo riusciti".

LE ALTRE GARE. Mentre Perugia ha annichilito Milano in una gara 1 vinta 3-0 senza storia alcuna, molto più combattuti sono stati gli altri due match. Verona ha espugnato 0-3 il campo di Civitanova Marche, con tutti i set terminati ai vantaggi e parecchie polemiche sull’ultimo punto. Il prossimo opposto di Modena, Sapozhkov, ha chiuso l’incontro a quota 14 punti. Trento invece, che sembrava avviata a un comodo esordio, si è vista rimontare due set da Monza prima di vincere 3-2, in una serata storia di Davyskiba, appena 10 punti per il futuro martello della Valsa Group. Tutte le gare 2 dei quarti di finale si giocano domani in contemporanea alle 20:30 con diretta su Rai Sport riservata proprio al match che si gioca in Brianza tra Monza e Trento.

a.t.