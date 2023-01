E’ il Carpi delle occasioni perse Corsa al secondo posto in salita

Poteva essere il giorno del vero salto di qualità per il Carpi e invece il 3-3 di Sant’Angelo è stata l’ennesima tessera di un puzzle dei rimpianti che ormai accompagna da inizio anno la squadra biancorossa. Avanti 3-1 al 44’, Calanca e compagni non sono riusciti ancora una volta a gestire la gara, facendo sfumare un successo che avrebbe avuto il profumo di svolta. Mai il Carpi quest’anno aveva vinto 3 gare di fila, mai ne aveva vinte 2 consecutive fuori casa e mai aveva rimontato uno svantaggio arrivando a portare a casa i 3 punti. Tre tabù che sembravano potersi infrangere dopo il rigore del +2 di Cicarevic e invece ancora una volta i biancorossi hanno dovuto masticare amaro. In classifica una vittoria al "Chiesa" avrebbe permesso di rosicchiare 2 punti alla Giana (che invece resta a +14) e al Forlì (che resta a +3) e di tenere il passo della scatenata Pistoiese (quarta vittoria di fila) che invece ora dista 5 punti al 2° posto. Un altro passo indietro prima di tutto dovuto ai soliti problemi di personalità, sottolineati anche da mister Contini a fine gara, su cui però è vietato fermarsi a piangere perché già domani si gioca. Alle 14,30 al "Cabassi" arriva il Prato per il turno infrasettimanale, avversario appena fuori dalla zona playout, che però sul campo avrebbe solo 3 punti in meno del Carpi. I toscani infatti sono a -9 dai biancorossi, ma hanno 3 punti di penalizzazione per motivi fiscali dalla scorsa stagione e hanno perso a tavolino la gara di Forte dei Marmi (vinta 2-0 sul campo) per aver sbagliato i cambi con i giovani.

Dal campo. La gara di Sant’Angelo ha lasciato in eredità la gomitata al naso subita da Cicarevic (solo giallo per Gomez, uno dei tanti errori dell’inadeguata Silvia Gasperotti di Rovereto) che rimane in dubbio per domani, mentre mancherà per squalifica Beretta. Un’assenza pensatissima che si aggiunge a quelle di Sall, Balducci, Lusetti e probabilmente anche Ranelli, fermo anche ieri per la febbre. Contini a questo punto ha due opzioni: confermare il 4-3-3 con Olivieri in mediana oppure passare al 4-2-3-1 inserendo Navarro (che va verso il recupero) nei tre trequartisti dietro ad Arrondini. Nei toscani quasi certo il forfeit del capocannoniere Addiego Mobilio, infortunatosi domenica col Forlì.

Tifosi. Domani sarà chiusa la curva Bertesi-Siligardi e i tifosi abbonati in quel settore potranno usufruire della Tribuna Biancorossa.

Davide Setti