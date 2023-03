Giovani e società affiliate, al Braglia sfila il futuro dei gialli

In occasione di Modena-Cittadella, saranno diverse le iniziative che il club ha pensato per i tanti giovani che ruotano intorno al mondo canarino. Anzitutto, ospiti in gradinata saranno tutti i tesserati delle società affiliate e i loro accompagnatori, sono 22 le società del territorio modenese e non solo che fanno parte del progetto ’Canarini si cresce’ per un totale di oltre 2.500 iscritti. Durante l’intervallo della partita i ragazzi scenderanno in campo per una sfilata simbolica sotto la curva Montagnani, momento che per molti sarà senza dubbio carico di emozioni. Inoltre, la gara coi veneti sarà un momento per ripetere quanto già accaduto all’andata a Cittadella, lo scorso 5 novembre, quando il Modena fece visita al Tombolato anche con i giovanissimi dell’Accademia 1912 per alcune partite amichevoli.

Si chiama ’Erasmus dei giovani’ il progetto che vedrà coinvolti circa 150 ragazzi delle due Accademie che si ritroveranno per un mini torneo di 5 gare alla polisportiva Saliceta al mattino (annate dai 2011 ai 2015). A seguire il pranzo insieme, compresi dirigenti accompagnatori e genitori, e poi via in gradinata al Braglia per assistere alla partita tra Modena e Cittadella tutti uniti dalla stessa passione. Spazio anche ai tanti ragazzi che seguono le due squadre, dunque. Per una gara che si vestirà a festa sulle tribune dello stadio canarino grazie alla presenze di tanti giovani e delle rispettive famiglie.

Ci sarà anche il Modena fc al via del terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie Bkt italiana, il primo giocato su Ea Sports Fifa 23. Dopo il successo della seconda stagione, che ha prodotto un dato aggregato di copertura di oltre 12 milioni di visualizzazioni, nel prossimo weekend parte la nuova edizione che punta a un’ulteriore crescita attraverso un evento E-Sportivo di alto livello integrato con la stagione sportiva.