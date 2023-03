Il Carpi a Fondi per evitare i playout

Dopo 2 settimane di sosta torna la Serie A Gold con la quint’ultima giornata e la Pallamano Carpi si gioca alle 18 le ultime chance di salvezza diretta sul campo del Fondi, prima squadra fuori dalle ultime 4 posizioni (il Campus Italia è fuori classifica) e ora distante 7 punti. Solo un successo può tenere in corsa per evitare i playout i bianconeri, che devono fare a meno di Nocelli, fermo per un problema a un ginocchio, oltre che dei soliti Jurina e Gollini. In Serie A2 la Pantarei Modena già salva con 4 turni di anticipo ospita a Nonantola alle 18,30 il Prato quart’ultimo, che arriva a +2 sulla zona retrocessione. In Serie B in campo nel fine settimana la 6^ di ritorno: il big match è quello delle 19 di oggi a Castelnovo Sotto fra la capolista Marconi e la Carpine, quarta a -3 dai reggiani (che però hanno una gara in più), domani invece il Carpi terzo gioca alle 20 a San Lazzaro e il Rapid Nonantola alle 18 cerca l’impresa a Faenza.