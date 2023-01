Il nome per l’attacco Piace Bonazzoli

Ci sarebbe Federico Bonazzoli (foto) sui taccuini degli uomini mercato del Sassuolo, alla ricerca di un colpo last minute per piazzare il quale il tempo stringe. Sul centravanti della Salernitana (19 presenze, 2 gol) si erano già mossi anche altri club, senza andare a dama, e la Salernitana, per lasciare andare l’attaccante, vorrebbe formula di garanzia, ovvero prestito con riscatto obbligatorio, o uno scambio in grado di integrare la rosa a disposizione di Davide Nicola. La prima operazione sarebbe tuttavia eccessivamente onerosa per i neroverdi, che starebbero cercando un’altra strada, ovvero quello scambio cui i campani restano disponibili, ma non sarebbe ancora stata individuata la pedina in grado di rispondere ai ‘desiderata’ dei campani. Che peraltro non hanno nei neroverdi l’unico possibile interlocutore: su Bonazzoli si erano mossi prima del Sassuolo Cremonese e Lazio; i biancocelesti che per l’attaccante hanno proposto Basic e Fares.

s.f.