Il Trofeo Città di Nonantola riapre la stagione su strada

Sarà il Trofeo Città di Nonantola Gran Premio Giacobazzi, domenica 12 marzo, la gara d’apertura della stagione ciclistica su strada nel modenese e sono già oltre duecento gli iscritti a questa classica di primavera ritornata da un paio d’anni grazie allo sportivissimo Armando Tosatti ’Armandein’ ed all’impegno del sindaco Federica Nannetti ed il coinvolgimento della Giacobazzi Vini,Borsari Group,Ti-erre Ravarino ed altre ditte del territorio. L’organizzazione sarà curata dalla Formiginese del presidente e direttore di corsa internazionale Franco Machì. La storia della classica nonantolana è stata legata negli anni ‘80 e ‘90 al G.S.Giacobazzi un’autentico squadrone che ha visto nel 1984 Claudio Vandelli aggiudicarsi le Olimpiadi di Los Angeles e nel 1992 quel Marco Pantani aggiudicarsi il Giro d’Italia Giovani sotto la guida di Pino Roncucci e la presidenza di Giancarlo Giacobazzi. Lo scorso si impose il bolognese Emanuele Ansaloni davanti al gruppo regolato dall’ucraino Kyrilko Tsarenko (in foto il podio) emozionatissimo nel ricordare la tragedia del suo paese nel quale non è più rientrato. La corsa per elite ed under 23 parte alle 13,30.

Andrea Giusti