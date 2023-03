"La Viola al Braglia? Se qualcuno ci contatta..."

di Davide Setti

Continuano a tenere banco le voci di un possibile trasloco della Fiorentina allo stadio ’Braglia’ di Modena per i due campionati 2024-25 e 2025-26, durante i lavori – in via di approvazione – per il rifacimento del ’Franchi’. La conferma sul fatto che l’ipotesi sia più che un pourparler giornalistico è arrivata ieri dalle parole del sindaco Giancarlo Muzzarelli, ospite sulle frequenze fiorentine di Radio Bruno all’interno della trasmissione ’Pentasport, dove batte il cuore viola’. Il primo cittadino modenese ha voluto fare una premessa spiegando come "non ci sia stata ancora nessuna richiesta da parte della Fiorentina al Comune di Modena", ma poi ha provato ad affrontare l’eventuale scenario, partendo dall’ottimo rapporto fra le due tifoserie. "Sappiamo che le tifoserie di Fiorentina e Modena sono in sintonia – le sue parole – e questo credo che sia importante. Lo stadio di Modena ha la licenza Uefa e siamo impegnati col Modena a fare verifiche e investimenti per cercare di assicurare uno stadio sempre più idoneo. La certezza è che ad oggi l’unica ipotesi è stata quella prospettata sui giornali, ma a breve cercherò di capire dal mio collega Dario Nardella di Firenze e dalla Fiorentina se qualcosa si muove in questo senso. Se qualcuno ci chiederà di ospitare la Fiorentina, sia chiaro, però non sarà il Comune soltanto a dover decidere, ma dovremo valutare la cosa con serietà passando dal Modena calcio e dai tifosi".

Muzzarelli ha poi svelato un curioso retroscena legato alla sua infanzia: "Io sono nato a Modena – ha raccontato –, ma ho vissuto a Fanano, un territorio dunque molto vicino alla Toscana. Avevamo creato un gruppo di fananesi che tifava per la Fiorentina di Chiarugi e Antonioni: i due amici che se lo potevano permettere economicamente andavano a vederla a Firenze, mentre noi a casa aspettavamo il loro ritorno per farci raccontare come era andata la gara. Anche per questa simpatia spero un giorno, chissà, di vedere un Modena-Fiorentina in Serie A". La possibile sede geograficamente più vicina per un trasloco sarebbe quella di Empoli, ma nei giorni scorsi, proprio intervenendo a Radio Bruno, la sindaca di Empoli Brenda Barnini aveva chiuso le porte per tutta una serie di motivi logistici. Gli stessi che anche Muzzarelli ha provato ad affrontare. "Avendo uno stadio che è a ridosso del centro storico – spiega il primo cittadino modenese – il problema logistico è il principale, visto che quando gioca il Modena, di solito due volte al mese, quella zona viene bloccata. Doverlo fare tutti i fine settimana fra Fiorentina e Modena sicuramente creerebbe qualche disagio, questo è logico. Però è un problema che eventualmente dovremo affrontare solo se prima ci sarà stato un via libera da parte del Modena calcio, dei tifosi e della città. Come ho già detto questa è una discussione prematura ma che si può fare. Se mi passate un termine, diciamo che in attesa che qualcuno ci contatti, il dibattito è aperto. In ogni caso nelle prossime settimane devo vedere i dirigenti del Modena per ragionare dei continui investimenti sullo stadio che abbiamo in previsione. E se son rose…".