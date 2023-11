La Zerosystem liquida Carrara per 5 a 3 ed è in testa

Quarta giornata di campionato a squadre ancora favorevole per le formazioni modenesi. In B2 la Zerosystem Villa D’Oro, in casa, si è aggiudicata lo scontro al vertice contro Carrara per 5-3 e adesso è in testa al girone in solitaria. Decisiva tripletta di Daniele Rossi, ancora imbattuto in campionato, accompagnato dai due punti soffertissimi di Federico Bacchelli. Bel successo interno anche per la Bonfatti Filettature Città Dei Ragazzi, 5-2 contro Perugia, grazie all’en plein di Lorenzo Guercio. In C1 la Ts Villa D’Oro, tra le mura amiche, ha battuto per 5-1 il fanalino di coda Sesto Fiorentino, mantenendo così la prima piazza del girone. Mentre nel raggruppamento Nord, prima sconfitta individuale per Roberto Vai, che non impedisce alla sua Cobi Meccanica di avere ragione per 5-3 del Castelgoffredo (Mantova). In C2 la Pizzeria Vesuvio Cdr ha superato per 5-4 Sermide, mentre la Pfm si è aggiudicata in rimonta per 5-4 (era sotto 4-2) un accesissimo derby contro il Manzolino: sugli scudi ancora una volta il giovanissimo Lorenzo Rettighieri, autore di una bella tripletta.