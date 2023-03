Le ragazze di Piovani mandano ko la Samp

sassuolo

3

sampdoria

0

SASSUOLO: Kresche, Philtjens (38’ s.t. Mella), Pleidrup, Jane, Bellucci (23’ s.t. Tomaselli), Brignoli, Sabatino (38’ s.t. Hashemi), Orsi, Clelland (23’ s.t. Goldoni), Dongus (34’ s.t. Nowak), Filangeri. All. Piovani (Lauria, Pondini, Monterubbiano, Nagy)

Sampdoria: Tampieri, De Rita, Panzeri (8’ p.t. Cuschieri, 9’ s.t. Regazzoli), Spinelli, Oliviero, Giordano, Re, Conc, Gago (9’ s.t. Baldi), Tarenzi (40’ s.t. Lopez), Bonfantini (40’ s.t. Battistini). All. Mango (Fabiano, Brunelli, Mailia, Lazzeri)

Arbitro: Panettella di Bari (Zezza, Fratello)

Reti: 6’ p.t. Refiloe, 22’ p.t. Sabatino, 4’ s.t. Clelland

Comincia con il piede giusto la poule retrocessione, il Sassuolo Femminile. In meno di un’ora di gioco, grazie ai gol di Refiloe, Sabatino e Clelland, le neroverdi regolano per 3-0 la Sampdoria, consolidano il loro primo posto nel ‘gironcino’ che decide la lotta-salvezza e mettono la bellezza di 10 punti di vantaggio rispetto all’ultimo posto delle blucerchiate. Un passaggio fondamentale, dunque, quello di ieri per la formazione neroverde allenata da mister Piovani. Dominate a lungo le giocatrici della Sampdoria, al Ricci, e mai in partita: in doppio vantaggio già a metà del primo tempo, la squadra di casa triplica già all’alba della ripresa confermando un ottimo momento di forma che le vale la terza vittoria di fila, fondamentale per non rischiare, appunto, di vedersi retrocedere la prossima stagione.