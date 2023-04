Memorial Sassi, bilancio di un successo

"Siamo molto contenti". Dopo tre anni di stop, bastano tre parole per tracciare il lusinghiero bilancio della 30ma edizione del Memorial Sassi, che ha celebrato il suo epilogo, a Pasquetta, sul prato sintetico dello Zanti di San Michele di fronte al pubblico della grandi occasioni. Mauro Orlandi, direttore della manifestazione, incassa il successo. "La macchina organizzativa era ferma da tre anni, rimetterla in moto non è stato semplice ma alla fine è andato tutto per il meglio. Dalla manifestazione inaugurale a Maranello fino alle finali a San Michele il torneo è stato molto seguito e arricchito da un livello tecnico ragguardevole: la manifestazione ha aggiunto alle cinque categorie tradizionali ‘under’ anche il calcio femminile e dedicando a due squadre di ragazzi ‘speciali’ la gara prima della partita inaugurale". Centoquarantotto partite disputate su oltre 20 diversi campi da gioco da 80 squadre (72 maschili, 8 femminii) espressione di 54 società provenienti da otto diverse nazioni.