Monale, sconfitta al tie-break contro l’Assitec

assitec sant’elia

3

emilbronzo montale

2

(24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 2, Dzakovic 22, Hollas 2, Botarelli 24, Ghezzi 20, Cogliandro 10, Vittorio (L), Polesello 4, Di Mario. Non entrate: Giorgetta, Costagli, Moschettini. All. Gagliardi

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Frangipane 19, Fronza 19, Visintini 23, Zojzi 8, Rossi 6, Bici (L). Non entrate: Mescoli, Bonato, Bozzoli, Montagnani, Mammini. All. Ghibaudi

Arbitri: Lanza, PescatoreNOTE – Durata set: 28′, 24′, 32′, 22′, 15′; Tot: 121′

Inizia con una sconfitta al tiebreak il cammino dell’Emilbronzo 2000 Montale nella Pool Salvezza. Nel primo set Montale parte forte al servizio e vola sullo 0-4, ma viene subito ripresa dalle avversarie. Il punto a punto è serrato in tutto il parziale, che si trascina fino ai vantaggi: Visintini e Fronza non sbagliano regalando il vantaggio all’Emilbronzo sul 24-26. Nel secondo set le padrone di casa reagiscono, affidandosi a Botarelli che martella in attacco per il 12-9. Montale resta in scia piazzando anche il sorpasso, ma nel finale Dzakovic piazza la spallata che vale la parità generale con l’ace di Botarelli sul 25-22. Nel terzo set l’Assitec scappa via sul 6-1 sfruttando l’inerzia della gara. Montale reagisce con Visintini, dando vita ad un parziale caratterizzato dai continui sorpassi. L’equilibrio viene però interrotto dalle locali che alzano l’intensità a muro toccando il +3. Visintini risale nuovamente la china fino al 23 pari, ma le ultime due azioni sono di marca locale per il 25-23 che vale il sorpasso. Nel quarto set l’Emilbronzo rialza la testa, aggredendo subito la sfera in attacco: le nerofucsia scappano sull’8-14 incanalando il parziale che tocca anche il +7 con il primo tempo di Fronza, prima di forzare il tiebreak sul 19-25. Nel set conclusivo le padrone di casa trovano le energie giuste per scappare via con la solita Botarelli. Montale non ha le forze per restare in scia, con il muro di Ghezzi su Visintini che chiude i conti e regala il successo all’Assitec.

Poule retrocessione, 1^G.: Orocash Lecco – Desi Shipping Messina 3-0; SEAP Sigel Marsala – Esperia Cremona 3-2; Assitec Sant’Elia – Emilbronzo 2000 Montale 3-2; 3M Perugia – Chromavis Offanengo 0-3; Club Italia – Anthea Vicenza 3-0; riposa: Tecnoteam Albese.

Classifica: Tecnoteam (*) punti 28, Esperia ed Orocash 25, Chromavis 24, Emilbronzo 2000 Montale 22, Anthea 21, Assitec 18, Desi Shipping e SEAP Sigel 14, Club Italia 12, £M Perugia 9.