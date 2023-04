Montale spera nell’acuto salvezza, Bsc in casa

Che sorpresa troveranno nell’uovo di Pasqua Bsc Materials Sassuolo, ed Emilbronzo 2000 Montale, impegnate nella quinta giornata della seconda fase del torneo di A2 femminile di pallavolo? Entrambe impegnate contemporaneamente tra le mura amiche, evento che si ripeterà anche domenica prossima, le due formazioni arrivano all’appuntamento pasquale in situazione diametralmente opposte, con le sassolesi in formazione Under 23, che puntano più che altro a chiudere la stagione con un risultato positivo davanti ai propri tifosi, e le nerofuxia che invece chiedono a questo doppio turno interno i sei punti che le potrebbero lanciare definitivamente verso la salvezza. È proprio la partita del PalaMagagni, in programma in anticipo su Sassuolo alle 15, il match clou della giornata, con le ragazze di Ghibaudi che ricevono il malmesso, ma non per questo arrendevole Desi Shipping Akademia Messina: le siciliane arrivano da un pesantissimo successo interno su Offanengo, ma per salvarsi potrebbe non bastare anche una vittoria esterna in terra emiliana, mentre di contro Visintini e compagne con un successo affonderebbero definitivamente le ospiti, e proseguirebbero il proprio testa a testa con Vicenza. L’Emilbronzo 2000 recupera Bubu Lancellotti in regia, anche se Francesca Mammini, che l’ha sostituita a Marsala, si è ben comportata, e non lamenta altri problemi di formazione che ha nell’americana Robinson e francese Ebatombo, i terminali offensivi più pericolosi. I tifosi che volessero fare "la doppia" dovrebbero volare al PalaPaganelli, dove alle 18 una BSC Materials in emergenza, riceve un Soverato ormai appagato: con l’uscita di scena di Scacchetti per la distorsione alla caviglia, non si può parlare che di formazione obbligata per coach Venco, che confermerà Masciullo in regia, puntando a sfruttare anche per po’ il talento di Manfredini, la concretezza di Pistolesi e Pelloni, e l’esperienza di Busolini e Civitico, per provare a chiudere la seconda fase di un torneo comunque soddisfacente, con un risultato positivo per i tifosi, ed alla faccia della sfortuna. Diretta streaming delle due partite, sui canali Volleyworld di Youtube.

Il programma. Poule Promozione: Trentino – S.Giovanni in Marign.; Busto Arsizio – Roma VC; BSC Materials Sassuolo – Soverato; Montecchio Magg. – Mondovì; Martignacco – Olbia; Brescia – Talmassons.

Classifica: Roma V.C. punti 76 (Promossa in A1), Trento 68, S.Giovanni in Marign. 61, Brescia 56, Talmassons 53, Mondovì e Busto Arsizio 52, Montecchio 50, BSC Materials Sassuolo 47, Martignacco 45, Soverato 37, Olbia 31.

Poule Salvezza: Cremona - Vicenza (Giocata ieri sera); Emilbronzo 2000 Montale – Messina (oggi ore 15); Club Italia – Perugia (oggi ore 16).

Domani: Offanengo - Sant’Elia; Albese – Marsala; Riposa: Orocash Lecco.

Classifica: Albese (*) punti 37, Cremona (*) 31, Offanengo (*) 30 e Lecco 32, Emilbronzo 2000 Montale (*) e Vicenza 28, Sant’Elia 23, Messina 20, Marsala 18, Club Italia (*) 13, Perugia 10. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni