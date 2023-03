Paletti in Slovenia, Barbieri alla Gand-Weleghen In 400 al via del gp Fioritura di Vignola

Il neoprofessionista Luca Paletti (foto) sarà in gara oggi in Slovenia, mentre la campionessa di Stella di Serramazzoni Rachele Barbieri gareggerà nella Gand-Weleghen. Grande attesa anche per un altro appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del ciclismo: oltre quattrocento atleti tra esordienti, allievi e juniores saranno al via al gp Fioritura a Vignola. Si tratta di uno degli eventi più attesi del calendario ciclistico della nostra provincia, che anche quest’anno promette di regalare grandi emozioni a tutti gli amanti delle biciclette e agli atleti che ne prenderanno parte. Il più giovane portacolori della Bardiani CSF Faizanè coi i suoi 18 anni sarà ai nastri di partenza del classico Gran Premio Adria Mobil a Novo Mesto sulla distanza di 180 chilometri cercando di migliorare il suo ruolino di apprendistato. Appuntamento nel Nord Europa per Rachele Barbieri che ha lavorato in settimana nella De Panne per le sue compagne sperando di essere ripagata oggi mentre ad aprile sarà alla partenza della Parigi Roubaix.

Saranno gli esordienti del 1° anno ad aprire le ostilità alle 9,45 nel 2° Trofeo Govi Remo ed alle 10,45 gareggeranno quelli del 2°anno.Nel pomeriggii alle 13,45 scatteranno gli allievi nel 6° Trofeo Girgenti,mentre concluderanno gli juniores alle 15,45 con il 7° Trofei TecnoM.Ieri pomeriggio al Novi Sad sotto l’egida dell’ACSI lo Spilla Pilla Team Spilamberto ha allestito la 2^ tappa Trofeo Modena Race:Questi i vincitori di categoria F1:Simone Cerio;F2:Michele Verrascina;GTA:Walter Azzolini;GTB:Andrea Pagliani;SGA;Silvio Gradellini;SGB:Marco Giaroli;Donne :Lisa Rudella;

a.g.